НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Лежневе после огласки в СМИ определён маршрут движения школьного автобуса

В Лежневе после огласки в СМИ определён маршрут движения школьного автобуса

По итогам встречи работников прокуратуры с представителями органов местного самоуправления, образовательной организации, Госавтоинспекции определен маршрут движения школьного автобуса, который с начала учебного года будет доставлять к месту обучения детей, чьи родители заявили о такой необходимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх