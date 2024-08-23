В Лежневе после огласки в СМИ определён маршрут движения школьного автобуса

По итогам встречи работников прокуратуры с представителями органов местного самоуправления, образовательной организации, Госавтоинспекции определен маршрут движения школьного автобуса, который с начала учебного года будет доставлять к месту обучения детей, чьи родители заявили о такой необходимости.