Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Уволенный чиновник вместе с супругой готовили подрыв Амурского моста в Хабаровске

Уволенный чиновник вместе с супругой готовили подрыв Амурского моста в Хабаровске

Следствие считает, что арестованный в Казани 63-летний Владимир Фетисов готовил подрыв моста, который является частью Транссибирской магистрали и федеральной трассы М-58 «Амур», сообщают  13 марта, дальневосточные СМИ.

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Комментарии
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Руслан Белов
Фугала забыли? Главным хохлом он там был...
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7 час.
Виктор Луговой
А вот любопытен я знать: закрыли или нет тырнет-ресурец &quot;Амурбург&quot;? На нём была такая контра-переконтра, что сливай воду, - и ведь тоже Хабаровск.
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6 час.
Александр Штам
Страшные дела...
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5 час.

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