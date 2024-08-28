СМИ Индии: коридор «Север – Юг» может получить новых участников

Недавний визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан привел к договоренностям по дальнейшему расширению пропускной способности коридора «Север – Юг», пишет индийская ежедневная газета The Economic Times, предположив, что это привлечет новых участников к упомянутому международному проекту.