СМИ Индии: коридор «Север – Юг» может получить новых участников

Недавний визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан привел к договоренностям по дальнейшему расширению пропускной способности коридора «Север – Юг», пишет индийская ежедневная газета The Economic Times, предположив, что это привлечет новых участников к упомянутому международному проекту.
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