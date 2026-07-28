Hyperliquid прогнозирует рост доли реальных активов до 75% объёма торгов к 2027 году

Децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов Hyperliquid, работающая на собственном блокчейне первого уровня, готовится к значительному смещению структуры торгов в сторону токенизированных реальных активов (RWA) — сырьевых товаров, индексов и отдельных акций.
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