В Подмосковье предотвращен теракт в общежитии для курсантов военных вузов

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. В ведомстве отметили, что к подготовке теракта причастен военнослужащий Минобороны России, завербованный украинскими спецслужбами.
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