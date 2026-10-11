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Находка на $30, проданная за $1,35 млн

Находка на $30, проданная за $1,35 млн

В 2026 году один из любителей винила, прогуливаясь по гаражной распродаже в Штатах, обратил внимание на скромное полотно с ракушками.

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