Оздоровительный лагерь ´Дружба´ 13.06.2024.

13.06.2024 сотрудники ГУО ´Гимназия-колледж искусств города Бобруйска´ пригласили воспитанников оздоровительного лагеря ´Дружба´ с дневным пребыванием детей пригласили ребят на игровую театрализованную программу ´Миньоны и правила безопасности жизнедеятельности´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии