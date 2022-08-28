«Бог войны» на Украине: Если бы не Хрущев, у ВСУ не было бы шансов

В ходе спецоперации союзные войска в сутки расходуют столько же снарядов, сколько тратилось в ходе взятия Берлина Александр Широкорад Фото: AP/TAСС Каков характер спецоперации на Украине? Первое время боевые действия носили манёвренный характер.