Страна и люди

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«Бог войны» на Украине: Если бы не Хрущев, у ВСУ не было бы шансов

«Бог войны» на Украине: Если бы не Хрущев, у ВСУ не было бы шансов

В ходе спецоперации союзные войска в сутки расходуют столько же снарядов, сколько тратилось в ходе взятия Берлина Александр Широкорад Фото: AP/TAСС Каков характер спецоперации на Украине? Первое время боевые действия носили манёвренный характер.

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