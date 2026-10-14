Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск межрайонной ИФНС №16 по Алтайскому краю о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора краснодарского застройщика «Русс-контракт» Руслана Мухамеджанова и учредителя Евгения Приходько — с каждого налоговый орган требует по 39,98 млн рублей.
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