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В Киеве сообщили, что в НАТО не предлагали Украине отказаться от территорий

В Киеве сообщили, что в НАТО не предлагали Украине отказаться от территорий

Партнеры стран Запада официально не предлагали Украине отказаться от территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе или на что-либо еще, пояснил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Перебейнис.

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