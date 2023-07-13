Посол РФ в США считает лицемерием возмущение НАТО на счет ядерного сотрудничества Москвы и Минска

ВБ

Владимир Босов

Пусть очередную Красную чёрточку нарисуют, которая потом и вовсе не Красной окажется. Уже вовсю наши области долбят, дроны, ракеты в Москве и Московской области взрываются. А наши всё только заявлениями ограничиваются, да в ООН жалуются. Где тот пипец, который наш верховный западу обещал, грозился всех порвать? Позорище