ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал коммюнике саммита НАТО, в котором члены блока осудили решение Кремля разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Посол РФ в США считает лицемерием возмущение НАТО на счет ядерного сотрудничества Москвы и Минска
Комментарии
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СМ
Сергей Матвеенко
Только суньтесь к нам, НАТО, получите по полной программе!
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21 час.
ВБ
Владимир Босов
Пусть очередную Красную чёрточку нарисуют, которая потом и вовсе не Красной окажется. Уже вовсю наши области долбят, дроны, ракеты в Москве и Московской области взрываются. А наши всё только заявлениями ограничиваются, да в ООН жалуются. Где тот пипец, который наш верховный западу обещал, грозился всех порвать? Позорище
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19 час.
АЛ
Александр Львов
Допиздитесь,МЫ,с Ираном начнем сотрудничать и с КНДР!!!Это будет ПИЗДЕЦ!!!
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17 час.
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