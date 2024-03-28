Вучич заявил о страшной угрозе для Сербии. Будет война, поможет ли Россия?

Liudmila Kosteley

Вот вам и ОТВЕТ, пока США не уберётся к себе на Континент (или хорошо припугнуть) так и будет "колбасить" и Европу, и Россию. США и Израйль ИЩУТ МЕСТО, на переселение.Желательно у МОРЯ. С Украиной не получилось, так с Балканами, может и получится. Они начинали с Балканов, там уже назревала война, а потом переместились на Украину. Самое лучшее, это собрать СОЮЗ, против НАТО (а США предупредить, если полезут в ЕВРОПУ, то будете разбираться с ними в США.Вот и Болгария, кажется собирается ВЫХОДИТЬ из НАТО.