Вучич заявил о страшной угрозе для Сербии. Будет война, поможет ли Россия?

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Комментарии
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марина субина
Такая же история и со всеми славянскими странами... включая Россию. Давление Запада, план глобалистов.
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18 час.
Liudmila Kosteley
Вот вам и ОТВЕТ, пока США не уберётся к себе на Континент (или хорошо припугнуть) так и будет &quot;колбасить&quot; и Европу, и Россию. США и Израйль ИЩУТ МЕСТО, на переселение.Желательно у МОРЯ. С Украиной не получилось, так с Балканами, может и получится. Они начинали с Балканов, там уже назревала война, а потом переместились на Украину. Самое лучшее, это собрать СОЮЗ, против НАТО (а США предупредить, если полезут в ЕВРОПУ, то будете разбираться с ними в США.Вот и Болгария, кажется собирается ВЫХОДИТЬ из НАТО.
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18 час.

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