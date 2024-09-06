В Актау две мошенницы обманули почти 300 человек на 2,8 млрд тенге

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении двух мошенниц. В ходе следствия установлено, в 2021-2023 годах одна из женщин создала 25 групп в мессенджере «Whats App», назначила администраторами своих знакомых.
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