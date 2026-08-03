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Регионы России

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В Крыму и Севастополе ограничили цену АИ-92 бензина до 100 рублей за литр

В Крыму и Севастополе ограничили цену АИ-92 бензина до 100 рублей за литр

Глава региона Сергей Аксенов сообщил о постановлении зафиксировать стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках сетей "ТЭС" и "АТАН" в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на уровне не выше 100 рублей за литр.

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