В Крыму и Севастополе ограничили цену АИ-92 бензина до 100 рублей за литр

Глава региона Сергей Аксенов сообщил о постановлении зафиксировать стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках сетей "ТЭС" и "АТАН" в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на уровне не выше 100 рублей за литр.
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