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У американки диагностировали синдром Дауна в 23 года

У американки диагностировали синдром Дауна в 23 года

У жительницы американского штата Мичиган Эшли Замбелли диагностировали синдром Дауна — генетическое заболевание, вызванное аномальным делением клеток, в результате которого образуется дополнительная полная или частичная копия 21-й хромосомы.

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