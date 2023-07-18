У американки диагностировали синдром Дауна в 23 года

У жительницы американского штата Мичиган Эшли Замбелли диагностировали синдром Дауна — генетическое заболевание, вызванное аномальным делением клеток, в результате которого образуется дополнительная полная или частичная копия 21-й хромосомы.
У жительницы американского штата Мичиган Эшли Замбелли диагностировали синдром Дауна — генетическое заболевание, вызванное аномальным делением клеток, в результате которого образуется дополнительная полная или частичная копия 21-й хромосомы.
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