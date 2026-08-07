В России отреагировали на желание страны НАТО сбивать ракеты над Украиной

Иринушка

Игорь Максаков

Если бы не был уничтожен СССР внутренними врагами и всей этой воровской шоблой 90-х годов, жили бы как при СССР, без войн. Мир капитализма без войны не может жить, как акула, если перестанет двигаться, А что мы достигли за этот более чем тридцатилетний период хаоса в стране? Ничего. Пресловутая дерьмократия, которая была навязана нам США через своих людей с паспортами России, ничего кроме войн, полной деградации общества и расслоения его по доходам и чинам, не принесла. Абсолютная большая часть народов страны стали жить на грани нищеты, за то для около 150 миллионов граждан России открыли аж около 300 банков, которые дерут шкуру с людей, как живодёры на мясокомбинате, а в самих банках есть &quot;специалисты&quot; которые шаркая по паркэ в коридорах получают сотню и более миллионов рублей за год. И наХ нам это всё такое мародёрство нужно. Получили даже войну, из которой вылезти пока не можем. Короче - тупик!