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Инициатива Народного фронта по сохранению сакральных объектов Республики Алтай получила широкую поддержку в регионе

Инициатива Народного фронта по сохранению сакральных объектов Республики Алтай получила широкую поддержку в регионе

Инициатива активистов Общероссийского народного фронта в Республике Алтай о сохранении сакральных объектов поддержана учеными, общественниками, советом муниципальных образований, а также органами исполнительной и законодательной власти региона.

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