EK представила СЖО EK-Nucleus AIO CR360 с водоблоком прямого контакта с кристаллом про...

EK представила СЖО EK-Nucleus AIO CR360 с водоблоком прямого контакта с кристаллом процессоров Intel Alder Lake и Raptor LakeСловенская компания EK представила специальную версию своей необслуживаемой системы охлаждения EK-Nucleus AIO CR360, оснащённую водоблоком с прямым контактом поверхности водоблока с кристаллом процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake), 13-го поколения (Raptor Lake) и 14-го поколения (Raptor Lake Refresh), что должно обеспечить их максимально эффективное охлаждение.