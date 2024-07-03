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Военное обозрение

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Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования

Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования

Аналогичную модель поведения демонстрируют и кандидаты от левых политических организаций.

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