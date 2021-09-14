В Московской области двум мужчинам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение двум гражданам соседних государств.
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