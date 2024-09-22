В Роспротребнадзоре рассказали о распространении коронавируса XEC и его симптомах

Фото: newsinfo.ru Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили о выявлении новой мутации SARS-CoV-2, получившей обозначение XES.
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