На Омскую область надвигается майская жара. Завтра в регионе ожидается до +24 градусов. Новости Омска.
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На Омскую область надвигается майская жара. Завтра в регионе ожидается до +24 градусов. Новости Омска.