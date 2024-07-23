Трактор загорелся в одном из районов Алматы

Огнеборцы потушили загоревшийся трактор, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что утром 23 июля в Ауэзовском районе мегаполиса под мостом произошло горение трактора, на площади 4 квадратных метра.
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