Трактор загорелся в одном из районов Алматы

Огнеборцы потушили загоревшийся трактор, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что утром 23 июля в Ауэзовском районе мегаполиса под мостом произошло горение трактора, на площади 4 квадратных метра.