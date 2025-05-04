Названа польза кофе для пожилых

Кофе предотвращает появление мышечной слабости у пожилых и способствует здоровому старению. Об этом рассказала профессор кафедры медицинских наук из Университета Врие в Нидерландах Маргрет Олтхоф, пишет The Sun.
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