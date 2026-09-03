The Wall Street Journal: США продлили присутствие войск на Ближнем Востоке

Министр обороны США Пит Хегсет продлил пребывание 50 тыс. американских военных на Ближнем Востоке до 2027 года, сохранив значительные наступательные силы.
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