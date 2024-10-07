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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Более половины жителей Барнаула не боятся ни ковида, ни гриппа

Более половины жителей Барнаула не боятся ни ковида, ни гриппа

Очень боятся заразиться коронавирусом лишь семь барнаульцев из ста В Барнауле шесть из десяти (61%) жителей не боятся эпидемий коронавируса и гриппа, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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