Более половины жителей Барнаула не боятся ни ковида, ни гриппа

Очень боятся заразиться коронавирусом лишь семь барнаульцев из ста В Барнауле шесть из десяти (61%) жителей не боятся эпидемий коронавируса и гриппа, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
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