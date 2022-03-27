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В Назарово 7-летний мальчик погиб после игры со спичками в кладовке

В Назарово 7-летний мальчик погиб после игры со спичками в кладовке

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в пожаре. Причиной возгорания стала банальная игра со спичками — малыш гостил у бабушки с дедушкой, заперся в кладовке и поджег вещи, которые были вокруг него.

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