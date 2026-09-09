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Культуромания

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Первую печатную биографию Ивана Грозного выставили на торги

Первую печатную биографию Ивана Грозного выставили на торги

17 сентября аукционный дом «Литфонд» проведет в Санкт-Петербурге торги, центральным лотом на которых станет первая печатная биография Ивана Грозного.

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