ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сколько стоила еда в СССР если перевести в сегодняшние зарплаты — цифры которые взорвут комментарии

Сколько стоила еда в СССР если перевести в сегодняшние зарплаты — цифры которые взорвут комментарии

Мне показали советскую квитанцию об оплате коммунальных услуг. Москва, 1978 год. Трёхкомнатная квартира.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алиса Майская
Алиса Майская

К сожалению, автор - не случайный "засранец" и не просто "лживый придурок". Автор - враг и враг опасный. Для сегодняшней молодежи, в промытых мозгах которой. обесценивается все, что сделано старшим поколением, все, чем дорожили люди, ценности девальвируются постепенно и неуклонно. Тварь этот автор и, к сожалению, один из очень многих, кто помогает разваливать страну.

Профиль пользователя Игорь Кинжалов
Игорь Кинжалов

Лживый придурок автор...где он видел сегодня картофель около 40 рублей за кг. 70 -80 рублей стоит сегодня картошка в Центральном Черноземье России, а по 600 рублей продают не хорошее мясо, а кости от него...Идиот, но не дурак...свою фамилию скрыл...засранный казачок...