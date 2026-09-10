Сколько стоила еда в СССР если перевести в сегодняшние зарплаты — цифры которые взорвут комментарии

Мне показали советскую квитанцию об оплате коммунальных услуг. Москва, 1978 год. Трёхкомнатная квартира.
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При средне пенсии в 90 руб - квартплата это грубо говоря 2 дня, ну редко у кого была 3-Х комнатная квартира(автор пишет 7 руб оплата), при средней пенсии 20 000 руб - тоже 7 000 руб, а это 30% пенсии, т.е. 10 дней....
К сожалению, автор - не случайный "засранец" и не просто "лживый придурок". Автор - враг и враг опасный. Для сегодняшней молодежи, в промытых мозгах которой. обесценивается все, что сделано старшим поколением, все, чем дорожили люди, ценности девальвируются постепенно и неуклонно. Тварь этот автор и, к сожалению, один из очень многих, кто помогает разваливать страну.
Сегодня вся еда опасна, Сегодня все деньги - бумажки, Сегодня вся жизнь ужасна, Сегодня власть - ка.....шка
Лживый придурок автор...где он видел сегодня картофель около 40 рублей за кг. 70 -80 рублей стоит сегодня картошка в Центральном Черноземье России, а по 600 рублей продают не хорошее мясо, а кости от него...Идиот, но не дурак...свою фамилию скрыл...засранный казачок...