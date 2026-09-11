Anthropic Says Russian, Chinese Threat Actors Used Its AI Model Claude For Malicious Activity Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, Anthropic said on Sept.
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