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За рулем

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На чем ездят сами китайцы? Названы самые популярные авто

На чем ездят сами китайцы? Названы самые популярные авто

Электромобиль Geely EX2 сохранил титул бестселлера в Китае по результатам продаж в январе-августе 2026 года.

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