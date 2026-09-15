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Сын Виктора Цоя зарегистрировал бренд «Кино» для продуктов питания и украшений

Сын Виктора Цоя, Александр Цой, намерен использовать название «Кино» не только в музыкальной деятельности, но и в сфере производства продуктов питания и ювелирных изделий.

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