Рособоронэкспорт представил «Амур-1650» и «Каракурт-Э» в ЮАР

«Рособоронэкспорт» продемонстрировал на выставке в ЮАР подлодку «Амур-1650» и корвет «Каракурт-Э». Эти военные суда оснащены передовым вооружением, включая крылатые ракеты и сверхзвуковые «Ониксы».
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