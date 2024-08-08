Отбил ее, а муж стесняется сказать: Смольянинов* заявил, что встречается с женой известного музыканта РФ. Кто она?

Артур Смольянинов*, о котором давненько не говорила российская публика, вновь вышел на связь с аудиторией, чтобы сообщить, что в его личной жизни произошло нечто волшебное: ему на пути встретилась женщина, изменившая его жизнь.
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