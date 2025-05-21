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Врач Филева назвали группу крови, которая сильнее всего привлекает комаров

Врач Филева назвали группу крови, которая сильнее всего привлекает комаров

Наука до сих пор не даёт однозначного объяснения, почему одних людей комары кусают чаще других. Однако, как сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT, исследователи выяснили: наибольшему риску подвергаются обладатели первой группы крови.

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