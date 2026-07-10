Maserati GranTurismo превратили в гоночное купе GT4[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Купе Maserati GranTurismo второго поколения дебютировало в 2022 году и обновилось в прошлом месяце, а теперь на Фестивале скорости в Гудвуде итальянская компания представила проект GT4, предваряющий появление гоночной версии.