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Maserati GranTurismo превратили в гоночное купе GT4

Maserati GranTurismo превратили в гоночное купе GT4

Maserati GranTurismo превратили в гоночное купе GT4[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Купе Maserati GranTurismo второго поколения дебютировало в 2022 году и обновилось в прошлом месяце, а теперь на Фестивале скорости в Гудвуде итальянская компания представила проект GT4, предваряющий появление гоночной версии.

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