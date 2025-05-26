На несколько тысяч долларов дешевле, чем Nvidia H20, с другой памятью, без технологии CoWoS. Nvidia создала новый чип Blackwell для Китая

Nvidia выпустит новый чипсет искусственного интеллекта для Китая по значительно более низкой цене, чем недавно выпущенная ограниченная модель H20, и планирует начать массовое производство уже в июне, о чем пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии