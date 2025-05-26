iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

34 подписчика

Свежие комментарии

  • Иван Николаев
    Японцы одновременно выпустили три лимитированных серии. Вот кросстрек, плюс импреза, плюс леворг. Кросстрек, конечно,...Представлен новый...
  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...

На несколько тысяч долларов дешевле, чем Nvidia H20, с другой памятью, без технологии CoWoS. Nvidia создала новый чип Blackwell для Китая

На несколько тысяч долларов дешевле, чем Nvidia H20, с другой памятью, без технологии CoWoS. Nvidia создала новый чип Blackwell для Китая

Nvidia выпустит новый чипсет искусственного интеллекта для Китая по значительно более низкой цене, чем недавно выпущенная ограниченная модель H20, и планирует начать массовое производство уже в июне, о чем пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх