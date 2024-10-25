Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

Бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих обвинили по статье об отмывании денежных средств или иного имущества организованной группой в особо крупном размере.

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