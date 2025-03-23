Потомки Михаила Ломоносова встретились в Архангельске

Событие состоялось в стенах эколого-биологического лицея имени академика Н.П. Лаверова.По сообщению Министерства образования Архангельской области, накануне в столице Поморья прошла встреча потомков рода Михаила Ломоносова.
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