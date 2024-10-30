Футболисты команды "Бузулук"2010-2011 поздравляют тренеров Прохина Александра Витальевича и Орлова Юрия Викторовича с Днём тренера.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Футболисты команды "Бузулук"2010-2011 поздравляют тренеров Прохина Александра Витальевича и Орлова Юрия Викторовича с Днём тренера.