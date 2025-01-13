⚡️Аксёнов: Надеемся до курортного сезона устранить последствия разлива мазута Интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».
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⚡️Аксёнов: Надеемся до курортного сезона устранить последствия разлива мазута Интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».