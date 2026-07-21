Новак заявил о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке

Александр Новак в 2020 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым правительством мерам, сообщает по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака пресс-служба Правительства страны.
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