Новак заявил о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке

Александр Новак в 2020 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым правительством мерам, сообщает по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака пресс-служба Правительства страны.