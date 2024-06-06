Выяснилось, что каждый восьмой русский турист ворует вещи из отеля

Среди наиболее популярных гели для душа, шампуни, мыло, а также чайные пакетики.Согласно недавнему исследованию, проведенному агентством «Вебер», каждый восьмой русский турист признается в том, что возвращается из зарубежного отеля не только со своими вещами, но и с «сувенирами» из отеля.