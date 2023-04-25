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На Сахалине сотрудник вуза получил 3,5 года колонии за гибель студентов в общежитии

На Сахалине сотрудник вуза получил 3,5 года колонии за гибель студентов в общежитии

Южно-Сахалинский городской суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета по делу о гибели двух студентов в общежитии.

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