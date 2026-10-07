Плата за подачу документов на госуслуги через почту и МФЦ обойдется до пяти тысяч рублей

Средства пойдут на зарплаты и расходы организаций Согласно проекту постановления правительства, с которым ознакомился РБК, максимальная плата за прием заявлений на получение госуслуг и за доставку готовых документов через "Почту России" и многофункциональные центры составит 5 тысяч рублей.
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