Плата за подачу документов на госуслуги через почту и МФЦ обойдется до пяти тысяч рублей

Средства пойдут на зарплаты и расходы организаций Согласно проекту постановления правительства, с которым ознакомился РБК, максимальная плата за прием заявлений на получение госуслуг и за доставку готовых документов через "Почту России" и многофункциональные центры составит 5 тысяч рублей.