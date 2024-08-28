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Газета.ру

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Байден одобрил строительство пирса в Газе, несмотря на серьезные предупреждения

Байден одобрил строительство пирса в Газе, несмотря на серьезные предупреждения

Президент США Джо Байден дал зеленый свет на строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предостережения о возможных проблемах из-за сильных волн и возражения некоторых чиновников.

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