Байден одобрил строительство пирса в Газе, несмотря на серьезные предупреждения

Президент США Джо Байден дал зеленый свет на строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предостережения о возможных проблемах из-за сильных волн и возражения некоторых чиновников.
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