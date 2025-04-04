В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков БПЛА

В Липецке и Липецком муниципальном округе проводятся проверки после появления сведений о возможном падении фрагментов беспилотного летательного аппарата, уничтоженного средствами противовоздушной обороны.
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