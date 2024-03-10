Водителей предупреждают о плохой видимости на дороге: ❄️❄️❄️ "Сейчас на трассе в сторону Волгограда местами сильный снег.
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Водителей предупреждают о плохой видимости на дороге: ❄️❄️❄️ "Сейчас на трассе в сторону Волгограда местами сильный снег.