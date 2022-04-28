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Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев

Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев

Командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Старчук, который сложил оружие и сдался в плен отметил, что военная подготовка британских наёмников оставляет желать лучшего даже для уровня украинской армии.

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