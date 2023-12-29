Украинки готовы браться за оружие для защиты мужчин

Всё чаще женщины заступаются за своих супругов при попытке военкомов их забрать в ряды ВСУ.В соцсетях распространяется видео, на котором украинка рассказывают историю о попытке военкомов вторгнуться в жизнь их семьи.
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